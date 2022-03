Prasówka Chrzanów 3.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chrzanowie nie minęło Cię nic ważnego

Zespół reagowania na incydenty w sieci z CERT Polska ostrzega przed oszustami chcącymi wykorzystać wojnę na Ukrainie do wzbogacenia się. W internecie pojawiło się już wiele zbiórek, będących tak naprawdę próbami wyłudzenia pieniędzy. Pojawiają się także wiadomości mailowe z treściami podobnymi do tych z motywem „arabskiego szejka”.

Ukraina jest piękna i od lat ściągała coraz więcej turystów z całego świata. Zobaczcie, jak przed napaścią Rosji wyglądał Lwów z Cmentarzem Łyczakowskim i Kamienic Podolski, największa polska twierdza, zwana "bramą do Polski", oblegana przez wojska tureckie w 1672 roku. To tam dzielnie walczył i zginął "mały rycerz" Michał Wołodyjowski, bohater Trylogii Henryka Sienkiewicza.

Żytomierz został właśnie zbombardowany przez rosyjską artylerię. To miasto położone ok. 140 km na zachód od Kijowa. Burmistrz Żytomierza donosi, że zniszczono blok mieszkalny obok szpitala, w którym z kolei uszkodzona została porodówka. Mieszkańcy miasta szykują się do obrony. Ćwiczą rzucanie butelek z benzyną. Tak chcą powstrzymać rosyjskie czołgi i wozy bojowe, jeśli te wjadą do miasta.