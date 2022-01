Prasówka Chrzanów 6.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chrzanowie nie minęło Cię nic ważnego

Orszaki to już tradycja związana ze Świętem Trzech Króli. Po mszy mędrcy w całej Polsce wyruszą w symboliczną drogę do Jezusa, któremu złożą dary. Wraz z nimi w barwnym pochodzie uczestniczyć będą zwierzęta i mieszkańcy. W wielu miejscach w Polsce widowiska odbędą się z zachowaniem dystansu; są jednak te, które zrezygnowały z organizacji. Zobaczcie, gdzie odbędą się Orszaki Trzech Króli 2022!

Prasówka 6.01 Chrzanów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chrzanowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dofinansowanie do 400 zł miesięcznie przysługuje od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie, które rodzice otrzymają z wyrównaniem.