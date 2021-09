Prasówka Chrzanów 7.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chrzanowie nie minęło Cię nic ważnego

Michał Wiśniewski przyjechał z żoną z Polą do Zatora. Tutaj w Scandinavia Resort & Marine popularny piosenkarz nagrywa swój nowy teledysk pt. "Zatańcz ze mną". Za plan zdjęciowy posłużyły m.in. kontenery morskie, które właściciele obiektu wypoczynkowego Scandinavia Resort & Marine zaadaptowali na apartamenty do wynajęcia.

Prasówka 7.09 Chrzanów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chrzanowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Oficjalnie otwarty został nowy kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Alwerni. Do dyspozycji użytkowników są tutaj dwa boiska do siatkówki, dwa do koszykówki, boisko do piłki ręcznej oraz skocznia w dal. Ponadto stanęła wiata z miejscami na rowery. Inwestycja kosztowała ponad 1 mln 146 tys. zł. Na jej realizację gmina uzyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeszło 127 tys. zł. oraz ponad 920 tys. zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.