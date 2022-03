Przebiegły Mały Szlak Beskidzki dla chorej Lenki Malatyńskiej z Krzeszowic. Zebrały ponad 6 tys. zł [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Trzy super kobiety Marta Staroń, Anna Synowska i Joanna Woźniak w miniony weekend zmierzyły się z trasą Małego Szlaku Beskidzkiego

Trzy super kobiety Marta Staroń, Anna Synowska i Joanna Woźniak w miniony weekend zmierzyły się z trasą Małego Szlaku Beskidzkiego, czwartego co do długości szlaku górskiego w Polsce. Dwójka z nich zdołała szczęśliwie dotrzeć do mety liczącego 137 km szlaku. Bieg miał charakter charytatywny. Dzięki niemu udało się zebrał ponad 6 tys. zł.