Przegląd prasy 10.06.2020 Chrzanów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chrzanowa

Od 6 czerwca 2020, w związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń w dobie pandemii koronawirusa, rząd pozwolił na otwarcie basenów. To jednak nie oznacza otwarcia obiektów sportowych we wszystkich miastach zachodniej Małopolski. Jeśli chcesz się dowiedzieć, gdzie w regionie wybrać się na basen, przejdź do galerii.

Które kąpieliska są otwarte w Chrzanowie 10.06.2020? Szukasz miejsca w Chrzanowie, gdzie można popływać? W Polsce sezon na otwarte kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, kiedy będzie otwarte Twoje ulubione kąpielisko w Chrzanowie? Sprawdź naszą listę czynnych kąpielisk. Sprawdź, jakich warunków można się spodziewać na kąpieliskach w Chrzanowie. Niezbędne informacje dotyczące kąpielisk w Chrzanowie znajdziesz w naszym atykule. Kąpieliska to bardzo fajne miejsca, aby popływać i zabrać swoich bliskich nad wodę. Zobacz listę kąpielisk otwartych w Chrzanowie.

Matura 2020 ANGIELSKI. W środę 10 czerwca uczniowie przystąpili do matury z j. angielskiego. - Najłatwiejsza matura z angielskiego jaką widziałam - czytamy na Twitterze. Tradycyjnie, jak co roku na początku egzaminu z języka angielskiego były zadania słuchowe. Na podstawie 2-3 nagrań trzeba zaznaczyć poprawną odpowiedź. Później maturzyści mierzyli się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie i pracę nad tekstem. W dalszej części egzaminu pojawiają się też zadania dotyczące przyporządkowania paragrafu-tytułu do odpowiedniego akapitu. Mamy już arkusz zadań CKE.

Odkażenie mieszkania to ważny krok mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodliwych, chorobotwórczych zarazków. Obecnie, gdy możliwości przemieszczania się w przestrzeni publicznej nie podlegają tak surowym restrykcjom jak na początku pandemii, na ubraniach i butach można przynieść do domu nie tylko koronawirusa. Dlatego zwłaszcza teraz, gdy liczba nowych zakażeń rośnie, warto poczynić odpowiednie kroki i regularnie dezynfekować nie tylko ręce, ale i mieszkanie. Praktyczne wskazówki odnośnie odkażania znajdują się w poniższym poradniku.

Zdrowa czy nie? Głodówka to kuracja, która słusznie budzi wiele kontrowersji. Wszystko zależy jednak od tego, jak przebiega. Oto najważniejsze pytania o to, w jaki sposób przeprowadzić zdrową głodówkę, wraz z odpowiedziami wyznaczającymi plan działania.

Województwo mazowieckie ma do zaoferowania wiele miejsc na spędzenie wolnego czasu z dzieckiem. Warszawa i jej okolice zapraszają do odwiedzin, bo właśnie tu możemy zapewnić dzieciom i dorosłym moc atrakcji. Co zobaczyć oprócz muzeów, parków linowych oraz zoo? Atrakcji turystycznych na Mazowszu dla rodzin z dziećmi jest bardzo dużo. Prezentujemy najciekawsze miejsca turystyczne, do których warto się wybrać. Z pewnością każde dziecko i dorosły świetnie się będzie bawił.

W poniedziałek (8 czerwca) zakończył się ostatni etap głosowania internautów o ostatnie miejsce w programie kulinarnym MasterChef . Po zaciętej, trwającej do końca walce trzecim uczestnikiem 9. edycji programu MasterChef został Tomasz Grabowski.

Klienci T-Mobile mogą już rozpocząć przygodę z najnowocześniejszą generacją internetu, otwierającą drogę do zupełnie nowych możliwości: mogą podłączyć się do sieci 5G! Dzięki 1600 stacjom bazowym, zlokalizowanym w całej Polsce, do końca czerwca oferowana przez T-Mobile technologia 5G obejmie swoim zasięgiem aż 6 milionów Polaków.