Przegląd prasy 1.03.2022 Chrzanów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chrzanowa

W poniedziałek (28.02.2022) na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie k. Chrzanowa ładowarka potrąciła jednego z pracowników. Z obrażeniami nóg mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem ratowniczym do szpitala.

Wobec agresji Rosji na Ukrainę nikt nie pozostał obojętny. We wszystkich miastach w Polsce organizowane są zbiórki dla Ukraińców szukających przed wojną schronienia w Polsce. Zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy zorganizowano także w Chrzanowie. Jego mieszkańcy otworzyli serca dla potrzebujących, ofiarując nie tylko żywność, ale także artykuły sanitarne, czy odzież. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Od 1 marca 2022 mieszkańcy Trzebini będą musieli zapłacić więcej za podróż pociągiem do Krakowa. Przewoźnik POLREGIO podniósł stawki. Według starej taryfy, za podróż do stolicy Małopolski w jedną stronę trzeba było zapłacić 7,50 zł, a od marca już 9 zł.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do rosyjskich żołnierzy i zaapelował do nich, aby nie słuchali propagandy, ratowali się i uciekali z Ukrainy.

Najemnicy z tak zwanej Grupy Wagnera mają dokonać zamachu na prezydenta Ukrainy. Na ich liście są także premier kraju, ministrowie i burmistrz Kijowa.

“Ochman udowadnia, że jest gotowy, by reprezentować Polskę na konkursie Eurowizji 2022 w Turynie” - tak napisał ktoś o Krystianie, który piosenką “River” wygrał nasze preselekcje do tego ważnego konkursu muzycznego. Nasz artysta wskoczył zatem do dużej rzeki i płynie. Jaki będzie finał tej podróży?