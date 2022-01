Przegląd prasy 17.01.2022 Chrzanów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chrzanowa

Andrzej Duda pojawił się na charytatywnym narciarskim maratonie w Zakopanem. Prezydent jako pierwszy zawodnik zjechał po trasie maratonu. Do samego końca nie było wiadomo, czy weźmie udział w zawodach. Tuż przed zawodami przechorował bowiem covid. - Już ozdrowiałem. Ten maraton w kalendarzu prezydenckim to jedno z najważniejszych wydarzeń roku - mówił prezydent.

W Luszowicach (powiat chrzanowski), na ulicy Przybyszewskiego, samochód osobowy wypadł z drogi, uderzając w ogrodzenie prywatnej posesji. Do wypadku doszło 16 stycznia 2022, o godz. 5.32.

Zaczyna się pora studniówek. Imprez organizowanych z wielkim przepychem, w wynajętych lokalach. Bali, na które dziewczęta szykują kreacje czasami bardziej kosztowne niż te ślubne. A jak, i gdzie, bawiono na studniówce kilka dekad temu? Proponujemy fotograficzną podróż w przeszłość. Dokładnie do roku 1987. Miejscem "lądowania" jest sala gimnastyczna w najstarszym liceum na południe od Krakowa, czyli I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu. By nie było wątpliwości. Wtedy te zabawy mogły odbywać się tylko na terenie danej szkoły. To i tak była rewolucja, bo wcześniej możliwe były tylko "komersy", czyli organizowane w liceum lub technikum zabawy dla absolwentów, czyli już po zdanej maturze.