Przegląd prasy 20.09.2021 Chrzanów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chrzanowa

Prasówka Chrzanów 20.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Małopolska zachodnia. Tauron bez kopalń węgla kamiennego do końca roku. Skarb Państwa przejmie m.in. Zakłady Górnicze Brzeszcze i Janina Do końca tego roku Skarb Państwa chce nabyć od Grupy Tauron wszystkie akcje spółki Tauron Wydobycie, do której należą trzy kopalnie węgla kamiennego, w tym dwie małopolskie Zakład Górniczy Brzeszcze (pow. oświęcimski), ZG Janina (pow. chrzanowski) oraz i ZG Sobieski w Jaworznie. W ub. środę (15 września) Tauron podpisał w tej sprawie list intencyjny z Ministerstwem Aktywów Państwowych. To element umowy społecznej podpisanej 28 maja 2021 r. pomiędzy stroną rządową a liderami związków zawodowych w sprawie transformacji górnictwa, która zakłada pomoc publiczną dla kopalń, m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz finansowanie działań do czasu ich stopniowego wygaszania. Co to oznacza dla kopalń w regionie i samych górników? Gwarancje i spokój - słyszymy wśród związkowców.

📢 Covid-19 wraca z czwartą falą. Jesteśmy w czołówce zakażeń! Najnowszy raport z powiatów COVID-19 raport. W poniedziałek (20.09.2021) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 363 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Jest to wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu do poprzedniego poniedziałku. Małopolska z 39 przypadkami jest trzecim województwem w kraju pod względem największej dobowej liczby zakażeń.. W jakim stopniu na ten wynik zapracowały cztery powiaty zachodniej Małopolski? Najnowsze dane dotyczące koronawirusa z powiatu wadowickiego, oświęcimskiego, olkuskiego i chrzanowskiego.

📢 Wadowiczanki szukają w 190 krajach za zorganizowanie piramidy finansowej. Oszukała nawet Mariana Banasia, prezesa NIK i celebrytów Pochodzącą z Wadowic Joannę Segelstrom Interpol od trzech lat poszukuje w 190 krajach. Grozi jej do 15 lat więzienia oraz wysoka grzywna. Obiecywała krociowe zyski z inwestycji w rzeźby i obrazy. Na oszustwie miała zarobić od 300 mln do nawet miliarda złotych. Wśród poszkodowanych przez nią są m.in. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz serialowa aktorka Grażyna Wolszczak. Dali się nabrać, mimo że Komisja Nadzoru Finansowego od 2017 roku ostrzegała przed firmą Joanny Segelstrom. Według naszych ustaleń nastoletnia Joanna mieszkała na wadowickim osiedlu Kopernika wraz z rodziną. Po maturze wyjechała do Szwecji i zerwała kontakt z bliskimi. - Polskie nazwisko też miała na S. Jest nawet absolwentką prestiżowego liceum Wadowity, tego samego, do którego uczęszczał Karol Wojtyła - mówi Gazecie Krakowskiej Paweł, mieszkaniec Wadowic, były sąsiad jej rodziców.

Prasówka 20.09 Chrzanów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chrzanowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wesoły Dzień Przedszkolaka w Alwerni. Były upominki i życzenia od burmistrz gminy [ZDJĘCIA] Dzisiaj, 20 października w trzech przedszkolach samorządowych w gminie Alwernia świętowano Dzień Przedszkolaka. Radość było co niemiara. Oczywiście nie zabrakło upominków, a życzenia najmłodszym mieszkańcom gminy złożyła m.in. burmistrz Alwerni Beata Nadzieja-Szpila.

📢 Raport COVID-19. Wzbiera czwarta fala. Małopolska w czołówce województw z największą liczbą zakażeń W poniedziałek (20 września) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 363 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Jest to wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu do poprzedniego poniedziałku. Małopolska z 39 przypadkami jest trzecim województwem w kraju pod względem największej dobowej liczby zakażeń. 📢 Ochotnicza Straż Pożarna w Luszowicach (gm. Chrzanów) wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy [ZDJĘCIA] Ochotnicza Straż Pożarna w Luszowicach (gm. Chrzanów) wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd kosztował ponad 783 tys. zł, a jego zakup był możliwy dzięki wsparciu gminy Chrzanów, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

📢 Te produkty ułatwiają zasypianie. TOP10 produktów, które powinniśmy spożywać przed snem! Jak szybko zasnąć i przespać całą noc? Bezsenność to jedno z najczęstszych dolegliwości dotykających wielu ludzi na całym świecie. Życie w stresie, pod presją czasu, powszechność niezdrowego jedzenia sprawiają, że śpimy coraz gorzej i coraz krócej. Przewlekła bezsenność kwalifikuje się do profesjonalnego leczenia, ale jest kilka trików, które można zastosować, aby samemu nieco poprawić jakość snu. Do jednych z nich należy spożywanie przed snem odpowiednich produktów. Zobaczcie, co jeść i pić przed snem, żeby po pierwsze - szybko zasnąć, a po drugiej - spać jak kamień przez całą noc!

