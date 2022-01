Przegląd prasy 23.01.2022 Chrzanów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chrzanowa

Prasówka Chrzanów 23.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Śnieg zimą to coraz rzadszy widok w naszym regionie. Wielu kojarzy się on głównie z utrudnieniami w ruchu, to jednak także piękne krajobrazy. Warto zatem w weekend wybrać się na spacer np. nad zalew Chechło, by zobaczyć jak pięknie prezentuje się w zimowej odsłonie, przykryty warstwą śniegu.