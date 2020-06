Przegląd prasy 24.06.2020 Chrzanów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chrzanowa

Pojemniki z nieznaną substancją były składowane na terenie jednej z hal magazynowych przy ul. Pułaskiego w Trzebini. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie mają wyjaśnić, czy są to substancje niebezpieczne i czy doszło do złamania prawa.

Nowe oblicze po zakończeniu rewitalizacji zyska park podworski w Kościelcu w Chrzanowie. W pierwszym etapie odnowiono m.in. zabytkowy mur. Teraz mają zostać odtworzone historyczne ścieżki i pojawić się infrastruktura wypoczynkowa. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać do końca 2021 r.

Produkcja budowlano-montażowa spadła w maju znacznie bardziej, niż przewidywali eksperci. To mogą być pierwsze oznaki kryzysu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chrzanowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

24-latek z Libiąża przy jednym ze nocnych sklepów miał rzucać butelkami w przechodzącą parę. Patrol policji, który natychmiast przybył na miejsce ustalił, że napadnięci nie potrzebują pomocy medycznej, natomiast mężczyzna który ich zaatakował butelkami oddalił się w kierunku centrum miasta. Do incydentu doszło w nocy z soboty na niedzielę ok. godz. 2:15.

Najnowsze badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób. To trzy kobiety i dwoje mężczyzn, w wieku od 38 do 82 lat, z Krakowa i powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, krakowskiego, myślenickiego (po jednej osobie). Aktualnie trzy osoby są hospitalizowane, pozostałe przebywają w izolacji.

Sprawdziliśmy w księdze imion, który z panów raczej nie będzie mężem idealnym. Przy których mężczyznach lepiej mieć się na baczności i nie dać się zwieść słodkim słówkom? Przeczytajcie! Ale pamiętajcie - traktujcie ten artykuł z przymrużeniem oka.

W środę pogodnie i bez opadów będzie na północy kraju, natomiast w centrum, i na południu czasami będzie padać deszcz i ma być pochmurno z przejaśnieniami. Najwięcej opadów będzie na południu i tam też ma być najchłodniej. Najcieplejszymi miastami w Małopolsce będą Tarnów i Nowy Sącz, tam termometry pokażą 21 st. C. Z kolei najchłodniej będzie w Nowym Targu, gdzie będzie 16 st. C. W Krakowie można się spodziewać 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian - w Warszawie na barometrach 1007 hPa.