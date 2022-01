Przegląd prasy 27.01.2022 Chrzanów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chrzanowa

Paczkomaty InPost to urządzenia, które pokochali Polacy. Znajdują się niemal w każdym mieście, a coraz częściej także na wsiach. Wiele firm próbuje powtórzyć sukces paczkomatów i stawia własne automaty paczkowe m.in. Poczta Polska, Orlen, a ostatnio także Allegro.

14 klubom sportowym z gminy Trzebinia przyznano dotacje na prowadzenie sportowej działalności. Wśród wnioskodawców rozdysponowano pół miliona złotych, Największe wsparcie otrzymał klub piłki nożnej MKS Trzebinia, występujący w IV lidze.

Piąta fala pandemii rośnie w szalonym tempie. W środę liczba zakażeń przekroczyła kolejną barierę. W całym kraju odnotowano ponad 53 tys. zakażeń. Tak źle jeszcze nie było. Jeśli chodzi o Małopolskę to średnia liczba potwierdzonych zakażeń z ostatnich 7 dni wynosiła ponad 108 przypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. To jeden z najgorszych wyników w kraju. Przeanalizowaliśmy sytuację we wszystkich powiatach województwa.