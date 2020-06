Przegląd prasy 4.06.2020 Chrzanów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chrzanowa

Gdy robi się ciepło, nawet najlepszy krem może stać się za ciężki dla skóry. Czas sięgnąć po nowoczesny kosmetyk, który zyskuje rosnącą popularność. To nawilżające serum do twarzy – lekki, nietłusty preparat o wodno-żelowej konsystencji. Sprawdź, jakie składniki zapewniają jego maksymalną skuteczność!

Zlot food trucków odbędzie się w dniach 5-7 czerwca na Placu Tysiąclecia w Chrzanowie. Będzie to pierwsze tak duże wydarzenie w mieście od czasu rozpoczęcia pandemii koronawirusa.

Miejsce Pamięci Auschwitz, które z powodu pandemii koronawirusa od 12 marca jest zamknięte dla odwiedzających, tym samym zostało pozbawione największego źródła finansowania. Choć wstęp na teren placówki jest bezpłatny, to jednak za przewodnika trzeba zapłacić. Brak odwiedzających oznacza więc brak wpływów. W związku z trudną sytuacją dyrekcja Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau apeluje o finansową pomoc, która pozwoli na kontynuację wielu projektów edukacyjnych, naukowych, wystawienniczych i wydawniczych.

Coroczny obowiązkowy przegląd techniczny samochodu to stresujący moment dla wielu kierowców. Nic dziwnego – w ubiegłym roku niemal pół miliona aut nie zdało tego egzaminu. Wielu negatywnych wyników można było jednak uniknąć. Zobacz, jakie są najczęstsze usterki samochodów wykrywane na przeglądach!

Prezydent Duda znów jest na językach internautów. Wszystko za sprawą programu żartobliwie nazwanego "oczko plus". Andrzej Duda zapowiedział powstanie programu "Moja woda" na prowadzenie małej retencji wody, w ramach którego każdy Polak miałby obok domu oczko wodne. Stanisław Kosiniak-Kamysz zażartował, że może prezydent chce dawać jeszcze rybki do tego, a internauci już zabrali się za produkcję memów.

Rozgrywki PKO Ekstraklasy zostały wznowione, ale z różnych względów nie wszyscy zawodnicy zachowali miejsca pracy. Są też i tacy, którzy klubów szukają od początku sezonu. Którzy piłkarze widnieją na liście bezrobotnych? Kilku z nich w piłkę nie gra już prawie rok.

Ile kosztują owoce i warzywa na targowiskach? Drożyzna! Dlaczego ceny warzyw i owoców są tak wygórowane? Powodów jest kilka.

Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy.