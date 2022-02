Przegląd prasy 5.02.2022 Chrzanów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chrzanowa

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec formalnie stało się właścicielem zbiorów Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Przejęcie zbiorów to kolejny krok w kierunku budowy nowej siedziby muzeum, nad którym pieczę ma sprawować właśnie skansen.

W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z bardzo zmienną pogodą. Drogowcy i sprzyjająca aura sprawiły, że śnieg i lód zniknęły już z dróg i chodników. Pomimo tego, że daleko jeszcze do zakończenia zimy, to już wiele dróg mocno ucierpiało na skutek niekorzystnej pogody. Przykładami mogą tu być ulice Podwale, Szpitala czy 29 Listopada w Chrzanowie. Zobaczcie jak wyglądają.