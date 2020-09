Przegląd prasy 8.09.2020 Chrzanów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chrzanowa

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Chrzanów 8.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wędkarski sezon trwa, ryby biorą, a internet pełen jest zdjęć z imponujących połowów. Ostatnio wędkarze z Krakowa chwalili się niezwykłymi zdobyczami - potężnymi sumami wyłowionymi z Wisły. A wrzesień to też miesiąc, w którym łowić można m.in. szczupaki, bolenie, brzany, karasie, karpie, okonie i sandacze. My jednak mamy dla Was nie kalendarz brań 2020, a najzabawniejsze wędkarskie memy. Zobaczcie, wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

W miniony weekend (5 i 6 września) na drogach powiatu oświęcimskiego i wadowickiego, odbyły się Mistrzostwa Polski Masters „Osiek 2020” w kolarstwie szosowym, nad którym honorowy patronat objął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz wyścig amatorów o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. O najwyższe laury walczyli również… policjanci. W tym czasie ich koledzy oraz strażacy i ratownicy medyczni czuwali nad bezpieczeństwem cyklistów i innych użytkowników ruchu.