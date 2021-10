Przegląd tygodnia w Chrzanowie, najważniejsze wydarzenia od 26.09 do 2.10.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Chrzanów od 26.09 do 2.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

17 września 2021 roku wykonawca złożył do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ostatnie zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektów związanych z realizowanym odcinkiem trasy S7. Łącznie złożonych zostało 28 zawiadomień. Z 13-kilometrowego odcinka od węzła Widoma do węzła Szczepanowice kierowcy skorzystają w październiku. Przejdź do galerii i zobacz najnowsze zdjęcia lotnicze z budowy ważnej trasy.

Niwa Nowa Wieś pokonała na własnym boisku Nadwiślanina Gromiec, potwierdzając, że jej wcześniejsza porażka w Brzeszczach była wypadkiem przy pracy. W innych meczach 9. kolejki nie zabrakło niespodzianek, jak choćby porażki Kalwarianki z Victorią 1918 Jaworzno. Porażka kosztowała „meblarzy” utratę pozycji wicelidera piłkarskiej klasy okręgowej.

