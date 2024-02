Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Chrzanowie. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chrzanowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Zobacz najśmieszniejsze memy o narciarzach”?

Przegląd tygodnia: Chrzanów, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Zobacz najśmieszniejsze memy o narciarzach Narciarze na stoku to królowie życia. Stosują rewolucyjne mocowania nart, szusują w awangardowych strojach i za nic mają ograniczenia. Zresztą, wcale nie chodzi o zjeżdżanie na nartach, tylko o dobry lans! Szykują się do jazdy niczym pantera do skoku i to dosłownie. Czy strój w panterkę w tym pomoże? Zobacz najlepsze memy o narciarzach. Uśmiejesz się do łez! 📢 Chrzanów. Spotkanie ws. budowy spalarni, którego nie było. "To próba budowy spalarni tylnymi drzwiami!" Zobacz zdjęcia Trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Chrzanów. Temat ten wywołuje duże emocje wśród mieszkańców, bo zmiany dotyczą m.in. terenu przy ul. Pogorskiej. To tam, pomiędzy dwoma dużymi osiedlami Stellą i Młodości, Veolia Południe planuje budowę spalarni odpadów.

📢 Vixomania w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. To były naprawdę grube balety! Mamy zdjęcia z imprezy! Vixomania, czyli jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez odbyła się w piątek (2 lutego) klubie Energy2000 w Przytkowicach. Tego wieczora na prawdę grubą imprezę w przytkowickiej dyskotece rozkręcili Killer, Endriu, Cyprex i Prisoners. Jak zwykle nie zbrakło dobrej muzyki, efektów pirotechnicznych oraz niespodzianek dla klubowiczów. Zobaczcie, co tam się działo.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Chrzanów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chrzanowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Góralska noc w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Kordian porwał klubowiczów do zabawy! Mamy zdjęcia z imprezy! Za nami Góralska Noc w klubie Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (3 lutego) klubowicze bawili się nie tylko przy dyskotekowych rytmach, ale także dobrze znanej muzyce folkowej. Pomóc wczuć się w góralski klimat pomogły dodatkowe atrakcje. Tego dnia piękne hostessy ubrane były w góralskie stroje, serowano także napitki i jedzenie prosto spod Giewontu. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Ferie w Chrzanowie. Tor przeszkód i tańszy wstęp na krytą pływalnię. Zobacz wideo Kryta Pływalnia w Chrzanowie z okazji ferii przygotowała dla dzieci i młodzieży dodatkową atrakcję: wodny tor przeszkód. Dmuchańce będą do dyspozycji od poniedziałku 12 lutego do niedzieli 18 lutego w godz. 10-20. Ponadto w trakcie ferii bilet dla dzieci i młodzieży kosztuje tylko 6 zł za pierwsze 70 minut. Promocja obowiązuje od poniedziałku do piątku. 📢 "Pojezierze trzebińskie". Wielkie zalewisko coraz bliżej domów. Co jest powodem jego powstania? Zobacz zdjęcia i wideo "Pojezierze trzebińskie", czyli wielkie zalewisko utworzyło się na łąkach przy ul. Młyńskiej w Trzebini. Woda pojawiła się także w piwnicach okolicznych domów. Mieszkańcy boją się, że wkrótce jej poziom może się podnieść i zalane zostaną wyżej położone kondygnacje. Co jest powodem powstania zalewiska?

📢 Chrzanów. Policjanci spotkali się z uczniami. Opowiedzieli o bezpieczeństwie w sieci Chrzanowscy profilaktycy realizowali działania w tematyce związanej z bezpiecznym surfowaniu po Internecie w Zespole Szkół Technicznych Fablok w Chrzanowie. Mundurowi przypomnieli uczniom o zagrożeniach wynikających z korzystania z sieci. W czasie spotkania mówili o podstawowych, a zarazem bardzo ważnych zasadach, o których zawsze należy pamiętać wkraczając w wirtualny świat. 📢 Ferie w Trzebini. Bogata oferta darmowych zajęć dla dzieci i młodzieży nie tylko z terenów zapadlisk Ciekawa oferta na ferie zimowe przygotowana została dla dzieci z gminy Trzebinia. Zorganizowane w czasie wakacji darmowe zajęcia dla dzieci z osiedli Siersza i Gaj, czy pogórniczych terenów, gdzie występują zapadliska były strzałem w dziesiątkę. Burmistrz postanowił o ich kontynuacji i rozszerzeniu także o inne rejony w gminie.

📢 Tłusty Czwartek 2024. Jak tu nie zjeść pączka lub faworka? W urzędach i instytucjach Małopolski zachodniej zajadano się smakołykami Dzisiaj Tłusty Czwartek, czyli jedyny dzień w roku, w którym objadanie się pączkami i faworkami nie "idzie w boczki". W tym dniu wręcz wskazane, aby podtrzymać tradycję, a gdy spotkasz znajomego zaczynasz nie od "dzień dobry" a ile pączków dzisiaj zjadłeś". Zobaczcie, kto na Facebooku zapozował z pączkiem ze znajomych wam urzędników, polityków i innych osobistości. 📢 Chrzanów i okolice. Pomysły na weekend 9 - 11 lutego 2024. Najciekawsze imprezy Szukasz pomysłu, jak ciekawie spędzić weekend w Chrzanowie i okolicy? Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez, wydarzeń, miejsc i atrakcji w mieście oraz powiecie chrzanowskim w terminie 9 - 11 lutego 2024 r. Kliknij w zdjęcia w galerii i zobacz, co się będzie działo oraz co warto zobaczyć i zwiedzić.

📢 Chrzanów. Malarstwo Fryderyka Pautscha inspiracją do napisania książki dla księdza Sławomira Filipka. Zobacz zdjęcia i wideo W Muzeum w Chrzanowie odbyło się spotkanie autorskie z ks. dr Sławomirem Filipkiem, autorem książki "Malarstwo Fryderyka Pautscha". Pochodzący z Tokarni ksiądz na co dzień służby w Parafii św. Barbary w Trzebinia-Wodna Krystynów. Pasjonuje się malarstwem, dlatego postanowiła napisać książkę poświęconą Fryderykowi Pautschowi. Ten artysta malarz związany był mocno z Małopolską, z Krakowem. Podczas spotkania można było poznać jego historię oraz nabyć książkę. 📢 Libiąż. Koncert dla seniorów "Od Wiednia do Budapesztu". Zobacz zdjęcia Seniorzy z Libiąża we wtorek (6 lutego) mogli posłuchać słynnych walców Johanna Straussa i arii z opery „Wesele Figara” podczas koncertu w ramach trzeciej edycji programu „Kultura dla Seniora”. Koncert odbył się w Libiąskim Centrum Kultury.

📢 Gala Anioły Kultury w Chrzanowie. Nagrodzono wspierających rozwój kultury. Zobacz zdjęcia Już po raz drugi w Chrzanowie zorganizowana została Gala Anioły Kultury. Była to okazja do podziękowania osobom, firmom, instytucjom oraz organizacjom, które wspierają Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie w realizowaniu swojej misji. 📢 Chrzanów. Tu kupisz najsmaczniejsze pączki. Tłusty czwartek. Najlepsze cukiernie w Chrzanów i okolicy. TOP 10 Przed nami Tłusty Czwartek, który w tym roku obchodzić będziemy 8 lutego. To dzień, w którym nawet osoby na co dzień stroniące od słodkości potrafią skusić się na pysznego pączka, a nawet kilka. Co roku piekarnie z Chrzanowa i okolicy przygotowują na ten dzień tysiące okrągłych pyszności z przeróżnymi nadzieniami. Gdzie można znaleźć najsmaczniejsze? Sprawdziliśmy, co na ten temat piszą internauci w opiniach Google!

📢 Zlikwidowano narkotykowe "laboratorium" w gminie Alwernia. Produkowali amfetaminę. Zatrzymano trzy osoby Policjanci zlikwidowali narkotykowe "laboratorium" mieszczące się na terenie gminy Alwernia (powiat chrzanowski). Ponadto zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Zatrzymani zostali trzej mężczyźni, którzy odpowiedzą za wytwarzanie narkotyków. Wszyscy zostali już tymczasowo aresztowani. 📢 Zmodernizowana świetlica w Gromcu już prawie gotowa. Filia biblioteki już działa. Zobacz zdjęcia Dobiegają końca dwie duże inwestycje w gminie Libiąż, czyli przebudowa świetlic w Gromcu i Kosówkach. Otwarta została już zmodernizowana część świetlicy w Gromcu, gdzie mieści się filia biblioteki w Libiążu. Wszystkie prace mają tam zakończyć się w marcu, zatem w kwietniu można spodziewać się udostepnienia całego obiektu. 📢 Koncert dla seniorów w Chrzanowie. Wybrzmiały najpiękniejsze walce. Zobacz zdjęcia Seniorzy z Chrzanowa i okolic mogli posłuchać słynnych walców Johanna Straussa i arii z opery „Wesele Figara” podczas poniedziałkowego koncertu w ramach trzeciej edycji programu „Kultura dla Seniora”. Koncert odbył się w sali teatralnej Domu Kultury w Chrzanowie.

