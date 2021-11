Przegląd tygodnia z 28.11.2021 w Chrzanowie. Najważniejsze wydarzenia od 21.11 do 27.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Chrzanów, 28.11.2021. 21.11 - 27.11.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Największy w Polsce ogród świateł, lodowiska i zjeżdżalnie pozwolą w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze poczuć świąteczny klimat i przenieść się do niezwykłej bajkowej krainy. W piątek (26 listopada) bramy największego Parku Rozrywki w Polsce ponownie zostały otwarte, przenosząc gości do Winter Kingdom, czyli zimowego królestwa. Odwiedzić to niezwykłe miejsce będzie można do 23 grudnia. Warto podkreślić, że cały czas można korzystać z rollercoasterów.

Trwa sezon grzewczy, a wiele osób jeszcze nie uzupełniło zapasów węgla na zimę. Zapotrzebowanie na ten surowiec rośnie, a wraz z nimi jego ceny. Tauron Wydobycie zwiększył do siedmiu liczbę frontów wydobywczych w swoich kopalniach: w Brzeszczach, Libiążu i Jaworznie.