Regionalny Puchar Polski zostanie dokończony. Jego uczestniczy muszą się szykować do walki

Zgodnie z decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej, rozgrywki pucharowe w okręgowych związkach, muszą się zakończyć do 15 sierpnia 2020 roku, czyli to jest ostateczny termin rozegrania finału w Małopolsce. Zanim to jednak nastąpi, kluby według starych zasad muszą zakończyć pucharowe zmagania w podokręgach, a potem w regionach. Dopiero po zakończeniu rywalizacji w zachodniej Małopolsce, Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu odbędą się półfinały wojewódzkie.

Wiadomo, że pucharowe zmagania nie odbędą się natychmiast. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa musi się znacząco poprawić. Skoro jednak rząd łagodzi kolejne restrykcje, a drużyny mogą trenować w coraz większym gronie, z pewnością za kilka tygodni uda się zagrać mecze pucharowe. Być może najlepiej będzie je rozegrać w połowie lipca, kiedy zespoły będą już przygotowywać się do nowego sezonu, a mecze pucharowe będą doskonałą okazją do sprawdzenia formy. W przeciwieństwie do sparingów, to potyczki o stawkę. Zresztą kwestia terminów w dobie pandemii koronawirusa jest dynamiczna i trzeba będzie na bieżąco śledzić komunikaty organów prowadzących rozgrywki.