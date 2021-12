Rowerem do 7 km od Chrzanowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Chrzanowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Wyruszyliśmy z parkingu w pobliżu Biedronki kierując się zaplanowaną wcześniej trasą w kierunku Rudna a dokładniej do zamku Tenczyn. Z ulicy Słowackiego skręciliśmy na niebieski szlak rowerowy i przez Tenczyński Park Krajobrazowy pojechaliśmy w kierunku Rudna. Przez las droga wygodna utwardzona poza pierwszym odcinkiem. Trzeba jechać brzegiem lasu jak prowadzi niebieski szlak. Inaczej błoto. Za wytwórnią filmów skręciliśmy w lewo licząc na krótsze choć pewnie bardziej strome wzniesienie prowadzące do zamku. Wspieliśmy się na wzniesienie(trochę pieszo), potem już pomału w stronę zamku. Zwiedziliśmy zamek. Było ciekawie. Wewnątrz była prezentacja strojów i uzbrojenia z dawnych czasów. Atrakcje zapewniły grupy rekonstrukcyjne: Dragoni Pana Zebrzydowskiego Starosty Lanckorońskiego, Swawolna Jednostka Wspierająca św. Jerzy, Pospolite Ruszenie Królestwa Polskiego oraz Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. Ruszyliśmy w drogę powrotną. Po drodze jeszcze odwiedziny w kurhanie. Okazały kościół Piotra i Pawła, Rynek w Trzebini. Na koniec posiłek w restauracji meksykańskiej w Trzebini. Dobre zakończenie wycieczki. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak kordonów granicznych

Stopień trudności: 2

Dystans: 62,51 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 195 m

Suma podjazdów: 1 967 m

Suma zjazdów: 2 008 m

Keradbik poleca trasę mieszkańcom Chrzanowa

Szlak kordonów granicznych ,jazdę zacząłem przy "Złamanej" cytat:Nazwa „Złamana" nawiązuje do przebiegu dawnej granicy zaborów, która w tym miejscu zmieniała kierunek pod kątem prostym. Teraz, dawną granicą zaborów przebiega granica między powiatami olkuskim i chrzanowskim, a zarazem gminami Olkusz i Trzebinia. Tędy prowadził także historyczny trakt z Olkusza do Chrzanowa. Po budynkach dawnego rosyjskiego posterunku granicznego pozostały jedynie ślady ziemne po zachodniej stronie urządzonego tutaj miejsca do wypoczynku.Szlak czarny prowadzi nas przez 20 km,nie jest lekko,dużo piasku na leśnych drogach, mocne podjazdy po leśnych bezdrożach ,ale warto włożyć wysiłek bo rekompensują go przepiękne widoki,stare drzewa bukowe które porastają duże obszary no i satysfakcja wyskrobania się na "pagóry jaworznickie",TO naprawdę pagóry:)Więcej info na str.Olkuskie szlaki rowerowe.Trasę można zacząć w Niesułowicach,ja ze względu na dojazd rozpocząłem przy węźle szlaków Złamana .Czarny szlak dobrze oznaczony ,trzeba troszkę uważać,ale jest nieźle,polecam wszystkim którzy nie boją się spocić.Pozdrawiam

Nawiguj