Rozpoczął się okres wypalania traw. Podpalaczom grożą grzywny, a nawet więzienie

W Libiążu, przy ulicy Urzędniczej, spłonęło pół hektara traw. W akcji gaśniczej, która trwała ponad godzinę, brał udział jeden zastęp chrzanowskiej PSP oraz OSP Moczydło.

- Zwykle do pożarów traw dochodzi w wyniku podpaleń – przypomina dyżurny chrzanowskiej PSP. - Jeśli uda się zatrzymać podpalacza, najczęściej tłumaczy się tym, że starał się mieć ogień pod kontrolą. Nic bardziej mylnego. Wystarczy zmiana siły, czy kierunku wiatru i sytuacja wymyka się spod kontroli. Jeśli nie uda się w porę opanować sytuacji, ogień może się przenieść na budynki mieszkalne, jeśli znajdują się w pobliżu albo tereny leśne, a nie muszę przypominać, że wtedy mamy już do czynienia z pożarem na wielką skalę. Warto o tym pomyśleć, zanim ktoś zabierze się ponownie do wypalania traw.

Przy wypalaniu wysokich traw, ogień potrafi się rozprzestrzeniać z prędkością 60 km/h. Takie dane najlepiej obalają tłumaczenia schwytanych na gorącym uczynku o zamiarze bezpiecznego wypalania.