Rusza Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna. Organizatorzy czekają na zgłoszenia

Lokomotywa się rozpędza i rusza XVI Ogólnopolski Integracyjny Festiwal Tańca i Piosenki w Chrzanowie. To wyjątkowe miejsce do czerpania radości ze swojej pasji łączonej ze sztuką. Do 1 marca 2022 roku MOKSiR czeka na zgłoszenia solistów, a do 11 marca 2022 roku na zgłoszenia tancerzy.