Rusza Letnia Scena Kulturalna w Chrzanowie. W sobotę wystąpi Bajda

Bajda - kilka słów o zespole

Wszystko zaczęło się od miłości, dlatego też Bajda gra właśnie z jej powodu – z miłości do muzyki, tworzenia, zabawy słowem i dźwiękiem. Z miłości do śpiewania Wam baj(d)ek o… miłości. Repertuar Bajdy to utwory z pogranicza poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej. Covery i autorskie kawałki. Będzie zabawnie, refleksyjnie, domowo.

Letnia Scena Kultury:

27 czerwca 2020, godz. 19:00 BAJDA

10 lipca 2020, godz. 19:00 CREDO

25 lipca 2020, godz. 19:00 LIMBOSKI SOLO

8 sierpnia 2020 godz. 19:00 SKUBAS (sala teatralna)

W razie złej pogody koncerty BAJDY, CREDO i LIMBOSKIEGO SOLO mogą zostać przeniesione do sali teatralnej (MOKSiR). Koncert Skubasa odbędzie się w sali teatralnej (bez względu na warunki atmosferyczne).