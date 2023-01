Sprzęt komputerowy za 2,1 mln zł trafi do szkół z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego

Uroczystość przekazania promes odbyła się w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Wręczyli je marszałek Witold Kozłowski oraz Iwona Gibas z zarządu województwa i radny województwa Tadeusz Arkit.

Zadania realizowane w ramach Pakietu Edukacyjnego obejmują przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół, podniesienie metodyczno-cyfrowych kompetencji kadry pedagogicznej, organizację kursów, jak również wsparcie inicjatyw wzbogacających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.

Łączna pula środków, które przekazujemy w Oświęcimiu to ok. 2,1 miliona złotych. Umożliwią one zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń cyfrowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w szkołach, jak również wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów. Około 208 laptopów, komputerów, tabletów, 44 tablice multimedialne i monitory interaktywne trafia do 89 szkół z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego - wylicza marszałek Witold Kozłowski.