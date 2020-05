Starostwo otwarte dla interesantów. Trzeba umówić się telefonicznie

Piłka nożna. Sezon zakończony tylko z awansami

Stało się to, o czym mówiło się od dawna. Sezon w regionalnych ligach piłkarskich został zakończony na podstawie jesiennych tabel. Uznano awanse na wyższe szczeble rozgrywkowe, ale oszczędzono zespoły zajmujące miejsca spadkowe. Co to oznacza?