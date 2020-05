Strażacy mają problemy z dojazdem pod bloki. Kiedyś dojdzie do tragedii

Wspólnie z chrzanowskimi strażakami w środę rano wybraliśmy się na osiedle Północ-Tysiąclecie, by sprawdzić, jak poważny jest to problem.

- Na szczęście w tym przypadku nie kosztowało to czyjegoś życia. Okazało się, że ktoś podpalił w klatce tablicę ogłoszeń - tłumaczy Piotr Bębenek z PSP w Chrzanowie.

Na miejsce wyruszyły dwa zastępy zawodowców z Chrzanowa oraz jeden Ochotniczej Straży Pożarnej z Luszowic. Szybko dotarli na osiedle, ale pod blok, gdzie się paliło już nie. Samochody mieszkańców stojące wzdłuż uliczek, na zakrętach i na trawnikach były dla wielkich wozów strażackich nie do ominięcia. Kierowcy stracili kilka cennych minut zanim w końcu dotarli do celu.

Kilka metrów dalej zaparkowany na zakręcie samochód uniemożliwił dalszą jazdę i dotarcie do kolejnych bloków. Gdyby tam się paliło, strażacy mieliby duże problemy. Musieliby albo przepchnąć blokujące ich auto, albo przedrzeć się przez rosnący przy uliczce żywopłot.

Już po wjechaniu w pierwszą osiedlową uliczkę, natrafiliśmy na samochody zaparkowane przy bramie prowadzącej do Przedszkola Samorządowego nr 7. Dwaj kierowy kompletnie zignorowali tabliczkę z napisem „brama pożarowa, nie parkować”.

- Wtedy jest o wiele gorzej. Ludzie wracają z pracy i parkują w każdym wolnym miejscu, a strażacy przecież muszą dotrzeć na miejsce i to jak najszybciej - podkreśla Piotr Bębenek.

Często przez osiedla trudno przecisnąć się, jadąc samochodem osobowym, a co dopiero pędząc na sygnale potężnym wozem bojowym. - Każda minuta jest na wagę złota, bo nigdy nie wiemy do końca, z jak niebezpieczną sytuacją mamy do czynienia - dodaje strażak.

Kiedyś straż nie dojedzie

W przypadku wozów gaśniczych, gdy nie uda się podjechać pod sam blok, można podpiąć kilka węży. Na odległość nie da się jednak wysunąć np. podnośnika. Samochód z nim musi podjechać pod sam blok i go rozłożyć. Żeby wysunąć drabinę, trzeba mieć miejsce na podpory. Razem z samochodem potrzeba 12 na 6 metrów przestrzeni.

Do tej pory strażacy z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego nie musieli posuwać się do wybijania szyb czy taranowania pojazdów. Kończyło się czasem na pourywanych lusterkach.