Pogoda na Lany Poniedziałek, 13 kwietnia

W poniedziałek w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i częściowo w centrum także burze (5-10 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, północno-zachodni. W ...