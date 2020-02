Strażacy mówią już o „rozpoczęciu sezonu na wypalanie traw”

Pixabay

Każdego roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. W tym roku podpalacze wcześnie ruszyli z zapałkami. Tylko w powiecie chrzanowskim w niedzielę (16 lutego) strażacy wyjeżdżali do palących się nieużytków pięć razy. Przypominają, że konsekwencje w postaci grzywny to najłagodniejsza kara, jaka może spotkać osoby wypalające trawy.