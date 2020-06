Strażacy z OSP otrzymali zestawy do dezynfekcji

Sprzęt do dezynfekcji trafił do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu chrzanowskiego. W czwartek odbyło się jego uroczyste przekazanie. Była to już droga partia specjalnych zestawów przeznaczonych do realizacji przez jednostki zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.