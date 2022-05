Strzelcy V ligi Wadowice. Lider walczy o ustanowienie nowego rekordu. „Pęknie czterdziestka”? Toczy się walka o dwa inne miejsca na "pudle" Jerzy Zaborski

Do zakończenia sezonu pozostały cztery kolejki. Przy obecnej skuteczności lidera rankingu wątpliwe jest, by dogonił go ktoś z konkurencji. Wygląda na to, że na finiszu rozgrywek snajper z Nowej Wsi będzie walczył o poprawienie wyniku z poprzedniego sezonu. Do jego wyrównania brakuje dziewięciu trafień. Jeśli ustanowi nowy, wówczas „pęknie czterdziestka”. Gdyby wyróżniać za styl, z pewnością za „filmowe” gole jednym z liderów byłby Dariusz Wilczak z Nadwiślaninu Gromiec. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.