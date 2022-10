Sześć regionalnych legend z dreszczykiem. Duchy, zjawy, diabły i inne zmory w roli głównej

Lasy w okolicach Olkusza Z olkuskimi lasami wiąże się mnóstwo legend. Jedna z nich opowiada o diable, który zwodzi ludzi w pobliżu Diablej Góry. Pojawia się on na rozstaju dróg w lesie Szczygłówek, pomiędzy Osiekiem i drogą z Witeradowa do Gorenic. Tam diabeł upatruje sobie ofiarę i nie pozwala jej wydostać się z lasu. Legenda wspomina też o tym, że diabeł ten lubił się targować z ludźmi. Jednak gdy pewnego razu zaproponował chłopu złote ruble w zamian za duszę, mężczyzna uderzył diabła i uciekł do domu. Później opowiadał, że kiedy uderzył diabła, ten zniknął, a wszędzie czuć było siarkę. Zauważył też, że jego ręka pokryta była smołą. Niezależnie od tego, czy diabeł faktycznie pojawia się na rozstaju dróg, należy uważać, ponieważ w olkuskich lasach niesłychanie łatwo jest stracić orientację w terenie.

Pixabay