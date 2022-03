Szpital Powiatowy w Chrzanowie likwiduje część pododdziałów covidowych. Co z niezaszczepionym personelem?

Szpital Powiatowy w Chrzanowie likwiduje część pododdziałów covidowych

Szpital Powiatowy w Chrzanowie w szczycie piątej fali zachorowań dysponował 150 łóżkami dla pacjentów z COVID-19. Od marca br. ich liczba została zredukowana do 100. Zlikwidowane zostały pododdziały covidowe działające na urologii i chirurgii, co pozwoli na lepszą opiekę nad pacjentami z borykającymi się z innymi schorzeniami.

Najnowsza decyzja Wojewody Małopolskiego zakłada kolejną redukcję łóżek covidowych w chrzanowskim szpitalu. Ma ich pozostać 70, liczba respiratorów zmniejszy się z 3 do 2, natomiast liczba łóżek obserwacyjnych z 25 do 15. Pozwoliłby to na likwidacje poddziału covidowego działającego na nefrologii.

Dyrekcja chrzanowskiego szpitala zwróciła się jednak z prośbą do Wojewody Małopolskiego, by liczba łóżek covidowych wynosiła 80, natomiast łóżek obserwacyjnych nadal 25. W ostatnich dniach w szpitalu na poddziałach covidowych przebywa ok. 60 pacjentów.