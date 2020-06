Szybko przybywa zakażonych koronawirusem w chrzanowskim i oświęcimskim

Służby wojewody małopolskiego dzisiaj wydały taki komunikat: "Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób. To 7 kobiet i 9 mężczyzn, w wieku od 1,5 do 75 lat, z Krakowa (2 osoby), Tarnowa (1), powiatu krakowskiego (3), tarnowskiego (3), wielickiego (2), chrzanowskiego (2), suskiego (2) i oświęcimskiego (1). Aktualnie wszystkie te osoby przebywają w izolacji. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1508 osób".

A to wczorajszy komunikat: "Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób. To 9 kobiet i 9 mężczyzn, w wieku od 11 do 91 lat, z Krakowa (2 osoby), powiatu tarnowskiego (5), krakowskiego (3), oświęcimskiego (3), chrzanowskiego (2), wielickiego (2) oraz suskiego (1). Aktualnie 3 osoby są hospitalizowane, a pozostałe przebywają w izolacji. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1492 osób".