Tajemnicze budowle koło Alwerni, to miasteczko kosmitów? Zobacz co jest w środku niezwykłych kopuł przy autostradzie A4. Mamy ZDJĘCIA Sławomir Bromboszcz

Kopuły przy autostradzie A4 w Nieporazie koło Alwerni (pow. chrzanowski) wyglądają na super nowoczesną bazę NASA albo budowlę kosmitów. W środku jest tak równie niesamowicie. Co ciekawe, to właśnie w ich pobliżu dochodzi do wielu niewytłumaczalnych kolizji i wypadków. Wiecie, co tam się mieści?