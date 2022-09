Te produkty zostały wycofane przez GiS. Nie kupisz już ich w sklepach Biedronka, Lidl czy Ikea OPRAC.: Mateusz Mazur

Obecność bakterii Salmonella spp. wykryto w trakcie badań urzędowych w 1 z 5 badanych próbek. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella spp. wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. Szczegóły dotyczące produktu: Produkt - Kurkuma, 100 g Zakład pakowania - FISTASZEK, Joanna Małysz, Dzielce 27, 22-463 Radecznica Numer partii – P 14 05 Data minimalnej trwałości - 12.2022 Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Podmiot konfekcjonujący wdrożył procedurę wycofania z rynku kwestionowanego produktu. Organy GiS monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu. Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. Oto nowe ostrzeżenia GIS.