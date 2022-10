TOP 20 strzelców piłkarskiej klasy okręgowej, czyli „czwórka do brydża”, czyli każdy region ma reprezentanta

Poznajcie TOP 20 strzelców piłkarskiej okręgówki zachodniej Małopolski:

Wygląda na to, że zawodnicy z piłkarskiej okręgówki mają mocne postanowienie nawiązania do wyczynów wieloletniego mistrza, Mariusza Piskorka, który każdego roku przekraczał „trzydziestkę” w liczbie zdobytych goli. Wynik z poprzedniego sezonu, czyli 2021/22, nie jest jeszcze bardzo wyśrubowany, bo zamknął się 34 golami. Jednak ten z rozrywek 2020/21 wyniósł 39 goli i to jest najlepszy wynik od wielu lat. Sam autor tych wyników nie jest w stanie ich poprawić, bo wraz ze swoją Niwą Nowa Wieś awansował szczebel wyżej, ale z pewnością śledzi poczynania swoich następców.

Następcy Piskorka strzelają seriami