TOP 5 jednostek OSP KRSG z pow. chrzanowskiego. To oni najczęściej w 2022 roku jeździli do akcji Małgorzata Gleń

W 2022 r. małopolscy strażacy wyjeżdżali do zdarzeń 46 510 razy, w tym do 9 806 pożarów, 32 252 miejscowych zagrożeń (min. wypadki) oraz 4 452 alarmów fałszywych. Bardzo dużo wyjazdów mieli też nasi strażacy - ochotnicy i zawodowcy z pow. chrzanowskiego. Które jednostki OSP KRSG by najaktywniejsze? Sprawdźcie.