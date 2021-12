Trzebinia. 18-latek jechał na gapę. Nie chciał przyjąć mandatu od "kanara". Policjanci znaleźli przy nim narkotyki

Kontroler jednego z autobusów komunikacji miejskiej powiadomił Komisariat Policji w Trzebini o mężczyźnie, który jedzie na gapę i nie chce podać swoich danych personalnych. Po kilku minutach kierowca autobusu zatrzymał się na przystanku autobusowym nieopodal komisariatu. Na miejscu czekali już policjanci.

Okazało się, że oprócz jazdy bez biletu młody mężczyzna posiada przy sobie niewielkie ilości amfetaminy i marihuany - informuje asp. Iwona Szelichiewicz, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie.

Po zakończonych czynnościach mundurowi doprowadzili go do pomieszczeń dla zatrzymanych chrzanowskiej komendy, gdzie spędził noc. Usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od miesiąca do lat 3.