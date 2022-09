Trzebinia. Akcja zbiórki krwi w niedzielę, 11 września. Nie bądź obojętny. Pomóż potrzebującym. Mobilny punkt poboru krwi stanie na rynku Jerzy Zaborski

"Braterstwo masz we krwi". Pod takim hasłem odbędzie się w Trzebini zbiórka krwi (11 września 2022). Pixabay

11 września na rynek w Trzebini zawita krwiobus, w którym będzie można oddać krew. To będzie już 13. edycja wydarzenia pod hasłem „Bohaterstwo masz we krwi”. Akcja zostanie przeprowadzona w godz. od 9 do 13. Zgłoszenie się do godziny dwunastej powinno zagwarantować oddanie krwi.