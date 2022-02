Trzebinia. Druga edycja Polskiego Ładu. Budowa Centrum Dialogu, przebudowa dróg i termomodernizacja szkoły

Wśród wniosków z największym, możliwym dofinansowaniem (do 65 mln zł), znalazł się ten dotyczący zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Krakowskiej i Ochronkowej w centrum miasta , czyli budowy tzw. Centrum Dialogu.

Rozbudowa ul. Skalnej w Bolęcinie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Komornicką) i przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini (na odcinku od skrzyżowania z ul. Rafineryjną do skrzyżowania z ul. Pułaskiego, gdzie zarządcą drogi jest gmina) – to kolejny złożony wniosek (w puli wniosków z wartością dofinansowania nie większą niż 30 mln zł).

Do grupy wniosków, gdzie wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł, Trzebinia złożyła wniosek, dotyczący termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 na osiedlu Widokowym w Trzebini.