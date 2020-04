Trzebinia. Kierowca autobusu zasłabł i wjechał w ogrodzenie. DW 791 zablokowana

Płyn z Orlenu w dobie koronawirusa to pożądany artykuł, ale go nie ma

Płyn z do dezynfekcji rąk produkowany przez Orlen zanim jeszcze trafił do sprzedaży wzbudzał ogromne zainteresowanie i emocje za sprawą wysokiej ceny. Obecnie na próżno go szukać na stacjach benzynowych. Sprawdziliśmy to.