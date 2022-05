Trzebinia. Nowe, wielofunkcyjne boisko powstanie przy Szkole Podstawowej nr 3

Jeszcze w tym roku przy szkole powstanie nowe boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, ręczną lub koszykówkę. Prace obejmą m.in. rozbiórkę starych betonowych boisk, roboty ziemne, wykonanie boiska z nawierzchni poliuretanowej, dojść, obrzeży, montaż bramek do piłki ręcznej, stojaków do gry w kosza, oświetlenia, ławek i koszy na śmieci.

Pieniądze na przebudowę boiska przy szkole na osiedlu Trzebionka przyznało Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

Oczywiście to nie koniec remontów i zmian – w Bolęcinie w przyszłym roku skończymy budowę wyczekiwanej przez lata sali gimnastycznej, a w centrum miasta w tym roku startujemy z budową nowoczesnego kompleksu sportowego z oświetleniem, dzięki czemu rozgrywki będą mogły się odbywać o dowolnej porze - podkreśla Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.

W poprzednich latach gmina odnowiła boiska na os. Widokowym, os. Krze i w Sierszy.