Trzebinia. Pijany kierowca uszkodziła samochód zaparkowany pod centrum handlowym. Zatrzymał go policjant poza służbą

Policjant Komisariatu Policji w Alwerni w sobotę rano w Trzebini na jednym z parkingów przy centrum handlowym zauważył jak kierujący oplem najechał na zaparkowanego volkswagena, powodując jego uszkodzenie.

- Manewry jakie wykonywał kierujący oplem wzbudziły podejrzenia policjanta co do trzeźwości mężczyzny. Policjant podszedł do opla i poczuł silną woń alkoholu od kierowcy - informuje mł. asp. Iwona Szelichiewicz, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie.

Funkcjonariusz wyciągnął kluczyki z stacyjki opla i powiadomił ruch drogowy o zaistniałej sytuacji. Kierowcą opla jak się okazało, był 57-letni mieszkaniec Trzebini. Badanie trzeźwości wskazało 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości mężczyzna odpowie przed sądem.

WIDEO: Krótki wywiad