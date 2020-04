Trzebinia. Więźniowie szyją maseczki i fartuchy dla medyków

Region. Pożary traw najbardziej doskwierają strażakom

W piątek, 27 marca 2020 roku, strażacy we wszystkich powiatach zachodniej Małopolski wielokrotnie byli wzywani do palących się traw. To już prawdziwa plaga. Szukającym zajęcia dla strażaków przypominamy, że za podpalanie traw grożą wysokie grzywny, a nawet więzienie.