Trzebinia. Zdrój wody pitnej dostępny w Urzędzie Miejskim

Rozpoczynają się ferie. Sprawdź, co będzie się działo w mieście

Uczniowie w piątek 24 stycznia po raz ostatni przed feriami pójdą do szkół. Dwutygodniową przerwę w nauce niektórzy wykorzystają, by pojechać na zimowisko, inni spędzą wolny czas w domu. Ferie w mieście nie muszą być jednak nudne. Sprawdźcie, co będzie się działo.