Tygodniowy przegląd prasy (Chrzanów, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Chrzanowa

Przegląd tygodnia Chrzanów od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 HYBRYDOWE paznokcie 2021 na co dzień: nudziaki z brokatem, cieliste ombre. Beżowe wzory na paznokcie - inspiracje PINTEREST 12.09.2021 Szukasz pomysłu na delikatny manicure na co dzień? Nudziaki to klasyk, który od lat nie wychodzi z mody. Kobiety uwielbiają kolor nude, ponieważ pasuje do każdego kształtu paznokci. Kwadratowe, okrągłe, migdałki, nieważne! Ten kolor zawsze się sprawdzi. Po drugie, zarówno krótkie jak i długie paznokcie będą wyglądać bosko w odcieniach nude. Manicure w cielistych kolorach zawsze prezentuje się modnie i elegancko. Stylizację paznokci możesz uzupełnić dodając brokatowe akcenty. Przygotowaliśmy TOP 20 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe z wykorzystaniem lakierów w kolorze nude. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Służebność drogi koniecznej. Zasady jej ustanowienia wyjaśnia radca prawny Jonasz Kita Czym jest służebność drogi koniecznej? Prawnik Jonasz Kita, z kancelarii Lex Projects, wyjaśnia tajniki tego zagadnienia. Warto się z nim zapoznać, zwłaszcza, jeśli nie masz dostępu do drogi publicznej.

📢 Koronawirus. Nadciąga czwarta fala pandemii? Znów ponad 500 zakażeń SARS CoV-2 w kraju. Ile w Małopolsce zach.? [RAPORT 11.09.2021] Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia w sobotę (11 września 2021 r.), badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia wirusem SARS CoV-2 u 530 osób w Polsce. Tydzień temu było ich 389. Zmarło osiem osób, w tym trzy wyłącznie z powodu Covid-19. W Małopolsce 41 nowych przypadków. Ile w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim? Sprawdź najnowszy raport.

Tygodniowa prasówka 5.09-11.09.2021 Chrzanów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chrzanowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Michał Sołowow, właściciel spółki Synthos, chce nadal budować elektrownię jądrową. Jest lokalizacja, ale nie jest to Oświęcim [ZDJĘCIA] Prawie dwa lata temu wśród mieszkańców Oświęcimia ogromne emocje wzbudziły plany głównego udziałowca spółki Synthos Michała Sołowowa dotyczące budowy w Polsce małej elektrowni jądrowej. Nie było wtedy mowy o jej lokalizacji, ale wielu oświęcimian było przeświadczonych, że powstanie właśnie w ich mieście na terenach głównej siedziby chemicznego potentata. W ostatnich dniach okazało się, że właściciel Synthosu wspólnie z drugim największym przedsiębiorcą w Polsce Zygmuntem Solorzem połączył w tej sprawie siły i pojawiła się konkretna lokalizacja dla tego przedsięwzięcia. Nie chodzi o Oświęcim, ale Pątnów w woj. łódzkim.

Od września Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini oraz Przedszkole Samorządowe w Bolęcinie, jako pierwsze w gminie, wprowadziły aplikację ułatwiającą m.in. organizację zajęć w placówkach, prowadzenie dziennika, czy kontakt z rodzicami. Aplikacja przypomina dzienniki elektroniczne, jakie od lat funkcjonują w szkołach. 📢 Mieszkania. Dla zwykłych ludzi jest za drogo, inwestorzy kupują jak szaleni. A ceny mieszkań ciągle rosną W sierpniu 2021 r. deweloperzy nie mogli narzekać na sprzedaż mieszkań. Ceny nieruchomości są jednak zaporowe, a wszystko wskazuje, że jeszcze wzrosną. 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w zachodniej Małopolsce, od 10-12 września 2021. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać Gdzie można przeżyć wybrać się na sportowe widowiska w powiatach zachodniej Małopolski od 10 do 12 września 2021? Oczywiście największym zainteresowaniem cieszą się lokalne rozgrywki piłkarskie. To właśnie wynik lokalnej drużyny jest najważniejszy. Jednak do nowego sezonu przygotowują się także drużyny w sportach halowych. W związku z tym można je zobaczyć w akcji w różnych sprawdzianach. Przechodząc do galerii poznacie terminarz lokalnych wydarzeń sportowych w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, olkuskim i wadowickim.

📢 Michał Wiśniewski z żoną Polą tańczą w Zatorze. W Scandinavia Resort & Marine nagrywają nowy teledysk [ZDJĘCIA] Michał Wiśniewski przyjechał z żoną z Polą do Zatora. Tutaj w Scandinavia Resort & Marine popularny piosenkarz nagrywa swój nowy teledysk pt. "Zatańcz ze mną". Za plan zdjęciowy posłużyły m.in. kontenery morskie, które właściciele obiektu wypoczynkowego Scandinavia Resort & Marine zaadaptowali na apartamenty do wynajęcia.

📢 Co oznacza kolor obroży u psa? To informacja na temat osobowości i temperamentu czworonoga. A wszystko zaczęło się od "Yellow Dog" Frywolnie powiewająca żółta, czerwona lub fioletowa chusta przyczepiona do psiej obroży to nie oznaka nowej mody w świecie pupili. Tym sposobem właściciele zwierzaków mogą poinformować otoczenie, że na przykład psiak jest nerwowy, głuchy bądź nie wolno go dokarmiać. Co oznaczają poszczególne kolory? Sprawdź.

📢 Chrzanów, Lublin. Janek Kozub jest już po badaniach w szpitalu w Lublinie. Minuty dzielą go od podania leku, który powstrzyma SMA [ZDJĘCIA] Wczoraj rano (9 września 2021 r.) półroczny Janek Kozub z Chrzanowa, u którego zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni SMA typu 1, został przyjęty na oddział Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Tu ma dostać warty blisko 9,5 mln zł najdroższy lek świata, który powstrzymuje rozwój SMA. Podanie leku może nastąpić w każdej chwili. Wiadomo tylko, że to dziś. Trzymamy kciuki. 📢 Znów ponad pół tysiąca nowych przypadków koronawirusa w Polsce. W Małopolsce zach. zakażenia w olkuskim i chrzanowskim U 528 kolejnych osób potwierdzono zakażenie koronawirusem - wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia. To już kolejny dzień, gdy notowanych jest ponad pół tysiąca nowych przypadków. Najwięcej odnotowano w woj. mazowieckim (91), lubelskim (69) i małopolskim (45).

📢 Zeppelin na Śląsku. Sterowiec poleci nad Katowicami, Bielskiem, Częstochową, Gliwicami w weekend 11-12 i 14 września 2021 Sterowiec będzie w weekend latał nad regionem, nad Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Bielskiem - Białą i Czechowicami-Dziedzicami. I to jaki! Ten Zeppelin ma 75 metrów długości. Takich sterowców jest tylko 6 na świecie. Gdzie i kiedy go oglądać? Oto godziny startów. Biletów na loty Zeppelinem nie można kupić. Organizatorem przelotów jest Grupa ZF - firma, specjalizująca się w rozwiązaniach technologicznych dla branży motoryzacyjnej.

📢 Memy po meczu Polska - Anglia 1:1. Glik jak zapaśnik, Szymański jak czołg 10.09 Polska - Anglia 1:1. Czekaliśmy na wielki mecz na Stadionie Narodowym i nie zawiedliśmy się! Polscy piłkarze postawili się Wyspiarzom, a najbardziej wojowniczy był Kamil Glik, który wcielił się w zapaśnika i rozstawiał Anglików po kątach. Na nic to się wszystko zdało, gdy do akcji wkroczył Harry Kane. Wojciech Szczęsny znów okazał się nieszczęsny, przepuszczając piłkę do siatki po jego strzale. Ale ostatnie słowo należało do Damiana Szymańskiego, który wszedł w angielską obronę jak czołg. Obejrzyjcie najlepsze memy po meczu w naszej galerii.

📢 Chrzanów i powiat. Co robić w ten wrześniowy weekend? Najciekawsze imprezy od 10 do 12 września 2021 [PRZEGLĄD] Jeśli jeszcze nie masz pomysłu, jak ciekawie spędzić nadchodzący weekend w Chrzanowie i najbliższej okolicy, mamy dla Ciebie „ściągę”. Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez, miejsc, wydarzeń i atrakcji turystycznych w mieście i powiecie chrzanowskim od 10 do 12 września 2021 r. Nie siedź w domu, bo będzie się działo! Sprawdź.

📢 Libiąż. Kraków ma obwarzanki, Toruń pierniki, a Libiąż… Barbarki. Co to takiego i czy stanie się smakowitym hitem? [ZDJĘCIA] Kruche, maślane, przypominające dzieciństwo – takie są Libiąskie Barbarki, ciastka, które już wkrótce będą promować gminę Libiąż (pow. chrzanowski). W środę (8 sierpnia 2021 r.) gmina rozstrzygnęła konkurs kulinarny na lokalny przysmak, ogłoszony we wrześniu ubiegłego roku. Wyniki miały być znane miesiąc później, ale z powodu pandemii koronawirusa udało się to dopiero w tym tygodniu. Ciastka dostarczyło pięciu uczestników: czworo mieszkańców oraz panie z KGW z Gromca. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, bo wszystkie ciastka zgłoszone do konkursu kulinarnego „Libiąskie Barbarki lokalny przysmak gminy Libiąż" były smaczne. Wygrało to przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Gromca – kruche, maślane, wykonane według lokalnego przepisu, przekazywanego z pokolenia na pokolenie, który jest w kole od ponad 60 lat. Panie mogą się cieszyć zwycięstwem i główną nagrodą.

📢 Papryka - przepisy. Zobacz TOP 10 dań z papryką naszych Czytelników [PRZEPISY] Papryka - przepisy. Papryka to witaminowa bomba. Czy wiecie, że ma więcej witaminy C niż cytryna? Sezon na paprykę w pełni, więc warto ją wprowadzić do codziennego menu.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Trzebinia. Ostatnie dni zapisów i wolne miejsca imprezy biegowej Chechło Run. Podpowiadamy, jak to zrobić. Na zwycięzców czekają nagrody W niedzielę (19 września 2021 r.) odbędzie się jedna z najpopularniejszych w powiecie chrzanowskim imprez biegowych, czyli Chechło Run. Do udziału w imprezie zgłosiło się jak dotąd ponad 170 osób. Chętni wciąż mogą się zapisać. Nie zwlekajcie, bo liczba miejsc jest ograniczona, w imprezie będzie mogło wziąć udział 300 osób.

📢 Ślub Karoliny MAŁYSZ z Kamilem Czyżem. Na hucznym weselu w Szczyrku bawiła się Justyna Żyła ZDJĘCIA Karolina Małysz wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Uroczystość odbyła się w sobotę 4 września 2021 roku. - To już oficjalne, mam też syna! - cieszyła się Izabela Małysz, publikując zdjęcie nowożeńców na Instagramie. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia” w Szczyrku. Bawiono się do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je obejrzeć w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Nowe skutki uboczne preparatów na Covid-19 AstraZeneca i Johnson & Johnson – EMA aktualizuje listę! Obok znanych już skutków ubocznych szczepionek na Covid-19 firm AstraZeneca i Johnson & Johnson pojawiły się nowe. Europejska Agencja Leków (EMA) zaktualizowała listę niepożądanych odczynów poszczepiennych występujących po podaniu tych preparatów.

Żarki były gospodarzem Dożynek Gminnych 2021. Szanujmy chleb i pracę rolników, apelował burmistrz Libiąża [ZDJĘCIA] Choć w gminie Libiąż (pow. chrzanowski) rolników coraz mniej, ale Święto Plonów jest kultywowane. I w tym roku tradycji stało się zadość. Była dziękczynna msza, korowód z wieńcem i chlebem, obrzędy dożynkowe, a na deser część artystyczna i zabawa do białego rana. Gospodarzem Gminnych Dożynek były tym razem Żarki.

