Uczniowie zakończyli rok szkolny. Czas na wakacje, które rozpoczęły się już wcześniej

Uczniowie przyznają, że w tym roku radość z rozpoczęcia wakacji jest mniejsza niż w poprzednich latach, bo czują jakby one rozpoczęły się w marcu, gdy zamknięto szkoły. Niektórzy jednak zamiast lekcji online woleliby chodzić normalnie do szkoły, by lepiej przygotować się do testów kończących szkołę.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Chrzanowie