Ukradli metalowe elementy z remontowanej linii kolejowej w Chełmku. Wpadli przez pazerność

W nocy z 25 na 26 maja 2020 r. tuż po północy, uwagę policjantów patrolujących rejon ulicy Krakowskiej w Chełmku, przykuł opel corsa z wyraźnie przeładowanym bagażnikiem. W związku z tym pojazd, został zatrzymany do kontroli drogowej. Kiedy samochód zjechał na pobocze mundurowi przystąpili do czynności.

Za kierownicą auta siedział 22- letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego. Jak się okazało nie posiadał on prawa jazdy ponieważ rok temu uprawnienia do kierowania zostały mu cofnięte z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów. Ponadto mężczyzna nie posiadał dowodu rejestracyjnego, gdyż jego auto nie zostało dopuszczone do ruchu, z uwagi na zły stan techniczny.