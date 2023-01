Ukraińskie dzieła z frontu. Wystawa w Libiąskim Centrum Kultury Sławomir Bromboszcz

Na zaproszenie burmistrza Libiąża Jacka Latko w styczniu do Libiąża przyjadą artyści z Ukrainy, by zaprezentować obrazy i artefakty powstałe na bazie przedmiotów z wojny. Będzie to także okazja do uhonorowania mieszkańców Libiąża, Gromca i Żarek, którzy nadal wspierają uchodźców z Ukrainy.