W tych miejscach spalisz zbędne kalorie! Ranking najlepszych klubów fitness i siłowni w Chrzanowie i okolicy

Pogoda na sobotę, 10 stycznia

W sobotę na terenie Małopolski będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C w Nowym Targu do 6 st. C w Proszowicach. W Krakowie termometry pokażą 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni.