Ważne. Wkrótce zmiana rozkładu jazdy pociągów

Już 15 marca 2020 nastąpi korekta rozkładu jazdy pociągów. Oznacza to zmiany w organizacji ruchu na większości tras w województwie. Są zarówno linie komunikacyjne, na których sytuacja ulegnie poprawie, jak i takie gdzie utrudnienia będą większe.

- Nowy rozkład jazdy oznacza sporo zmian dla podróżnych. Wśród najważniejszych warto wymienić pociągi do Lotniska Balice, które znów będą kursować co 30 minut oraz postoje pociągów na stacji Kraków Nowa Huta - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka. Powrót pociągów do Lotniska do 30 minut

Największym wydarzeniem nowej edycji rozkładu jazdy pociągów będzie powrót 30-minutowej częstotliwości kursowania pociągów na odcinku linii SKA1 Kraków Główny – Kraków Lotnisko. Ze wskazanego odcinka znikną całkowicie autobusy komunikacji zastępczej, co poprawi znacząco ofertę dla przystanków Kraków Młynówka, Kraków Zakliki i Kraków Olszanica (których autobusy nie obsługiwały). Ograniczenie częstotliwości kursowania pociągów do Lotniska nastąpiło w 2017 r. Termin przywrócenia ruchu pociągów co 30 minut był kilkukrotnie przekładany. Jednakże tym razem negocjacje prowadzone pomiędzy Kolejami Małopolskimi a Spółką PKP PLK S.A. przyniosły pozytywny skutek.

Postoje na stacji Kraków Nowa Huta

W związku z kontynuacją prac torowych na odcinku Kraków Główny – Podłęże część pociągów kursujących w kierunku Tarnowa w dalszym ciągu będą kursować trasą objazdową przez Nową Hutę. Dotychczas jednak wskazaną trasę wszystkie pociągi pokonywały bez postojów handlowych. Od 15 marca ten stan ulegnie zmianie. Podróżni będą mogli wsiadać i wysiadać z pociągów linii SKA3 na stacji Kraków Batowice, a także na stacji Kraków Nowa Huta, gdzie Spółka PKP PLK S.A. przywraca do stanu używalności nieczynną od ponad 20 lat infrastrukturę pasażerską. To nie koniec zmian w tym zakresie. Województwo Małopolskie wystąpiło do Zarządcy Infrastruktury o odbudowę peronu także na przystanku Kraków Lubocza. Omawiane zmiany przyczynią się do poprawy obsługi komunikacyjnej północno-wschodniej części Krakowa. Więcej utrudnień na trasie do Trzebini i Oświęcimia

Na zwiększone utrudnienia będą musieli przygotować się podróżni korzystający z trasy do Trzebini i Oświęcimia. Spółka PKP PLK S.A. wchodzi w kolejny etap modernizacji trasy Kraków – Katowice, który będzie obejmie zapowiadaną od dawna likwidację stacji w Dulowej oraz zmianę systemu sterowania ruchem na stacji w Trzebini. Dodatkowo prowadzone będą prace mające na celu likwidację osuwiska pomiędzy Trzebinią a Chrzanowem, która będzie się wiązała z całkowitym zamknięciem tego szlaku na okres od 4 maja do 13 czerwca. W związku z powyższym pociągi kursujące z Krakowa do Oświęcimia i Czechowic-Dziedzic będą na wybranych odcinkach zastępowane komunikacją autobusową. W związku z dużymi zmianami godzin kursowania pociągów, zmianie ulegnie również rozkład jazdy linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej Olkusz – Krzeszowice.

Kontynuacja prac na linii Kraków – Zakopane

Od 24 lutego Zarządca Infrastruktury wprowadził kolejny etap rewitalizacji linii „zakopiańskiej”. Obecnie prace skoncentrowane są pomiędzy Chabówką a Szaflarami, gdzie podróżnych przewożą autobusy komunikacji zastępczej. Do końca maja uda się utrzymać ruch pociągów pomiędzy Szaflarami a Zakopanem. W dalszym ciągu będą również występować utrudnienia na odcinku od Krakowa do Skawiny, przez co w dalszym ciągu część połączeń (w tym wszystkie w kierunku Bielska-Białej) będzie na odcinku od Krakowa Płaszowa do stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona obsługiwane komunikacją zastępczą. Szczegółowe rozkłady jazdy są już dostępne na stronie https://portalpasazera.pl/.

